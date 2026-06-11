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Sinop'ta kayıp genç otomobilde yaralı bulundu

Sinop'ta kayıp genç otomobilde yaralı bulundu
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Sinop'ta ailesinin haber alamadığı için kayıp ihbarında bulunduğu genç, polis ekiplerince otomobilde kesici aletle kendine zarar vermiş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sinop'ta ailesinin haber alamadığı için kayıp ihbarında bulunduğu genç, polis ekiplerince otomobilde yaralı halde bulundu.

Olay, Karakum gezi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.E.'ye sabah saatlerinden sonra ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, gencin son olarak Karakum gezi yolu üzerinde görüldüğünü tespit etti. Bölgede geniş kapsamlı arama çalışması başlatan asayiş ekipleri, kısa süre içinde Ü.E'nin bulunduğu 57 ACR 645 plakalı otomobili Karakum Sosyal Tesisleri ilerisindeki otluk alanda park edilmiş vaziyette buldu. Aracın yanına giden ekipler, Ü.E.'nin kesici aletle kendine zarar verdiğini gördü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri otomobilde ve olay yerinde detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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