Sinop'ta Kamyon Yangını: Sürücü Kurtuldu

Sinop'ta Kamyon Yangını: Sürücü Kurtuldu
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Sinop'un Türkeli ilçesindeki Gökçealan köyünde bir yol inşaatında kullanılan taş yüklü kamyon, yolculuk esnasında alev aldı. Sürücü durumu farkederek araçtan atlarken, yangın işçilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi olarak kamyonun turbosunun patlaması gösteriliyor.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gökçealan köyünde yol inşaatında kullanılan taş yüklü bir kamyon, seyir halindeyken aniden alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, yangın sırasında sürücü durumu fark ederek araçtan atlayıp canını kurtardı. Olay yerine ilk müdahale şantiyede çalışan işçiler tarafından yapıldı. Yangın işçilerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, kamyonun yalnızca damper bölümü zarar görmeden kurtarıldı; diğer tüm aksamlar yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yangının, kamyonun turbosunun patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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