Sinop'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Sinop Türkeli- Ayancık karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkeli-Ayancık karayolunun yol inşaatı şantiyesi mevkiinde Yasin Ö.'nün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya ile otomobilde bulunan Avni Demirtaş hayatını kaybederken, Yasin Ö. ile yabancı plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP