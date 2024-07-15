Sinop'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 kişi yaralandı
Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Sinop'un Ayancık ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Ayancık ilçesi Aliköy köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Güven'in (60) kullandığı 41 SC 935 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Ayancık istikametine seyir halindeyken karşı şeritten gelen Fatih Turhan (52) idaresindeki 06 YEU 92 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP