Sinop'ta kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Sinop'un Ayancık ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 20 litre etil alkol, 59 adet nargile tütünü ve 2 adet alkol aroması ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Ayancık ilçesinde yürütülen operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; 20 litre etil alkol, 59 adet nargile tütünü ve 2 adet alkol aroması ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

