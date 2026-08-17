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Sinop'ta intihar girişimi: Kadın ikna edilerek kurtarıldı

Sinop'ta intihar girişimi: Kadın ikna edilerek kurtarıldı
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Sinop’ta bir binanın 5. katında pencereye çıkarak intihar girişiminde bulunan kadın, ekiplerin ikna çabaları sonucu kurtarıldı.

Sinop'ta bir binanın 5. katında pencereye çıkarak intihar girişiminde bulunan kadın, ekiplerin ikna çabaları sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kefevi Mahallesi Hakimiyet Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40'lı yaşlarında olduğu öğrenilen ve henüz belirlenemeyen bir nedenle sinir krizi geçiren kadın, oturduğu 5. kattaki dairenin penceresine çıkarak yaşamına son vermek istedi. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri muhtemel bir düşme vakasına karşı bina önünde hızla hava branda açarak önlemi aldı. Bu sırada daireye girmeyi başaran emniyet ve kurtarma ekipleri, penceredeki kadını uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yürüttüğü görüşmeler sonucu ikna edilen kadın pencereden güvenli alana çekildi. Güçlükle sakinleştirilen kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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