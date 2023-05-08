Sinop'ta inşaattan düşen işçi yaralandı
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Sinop'ta inşaatta çalışırken 1,5 metrelik yükseklikten kafa üstü yere düşen işçi yaralandı.
Sinop'ta inşaatta çalışırken 1,5 metrelik yükseklikten kafa üstü yere düşen işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ordu Mahallesi mevkisindeki TOKİ inşaatında çalışan Ahmet Adıgüzel, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 1,5 metrelik yükseklikten kafa üstü yere düştü. Adıgüzel'in düştüğünü gören diğer işçiler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıgüzel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa