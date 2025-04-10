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Sinop'ta İnşaat İşçisi Yüksekten Düştü

Sinop'ta İnşaat İşçisi Yüksekten Düştü
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Sinop'un Zeytinlik Mahallesi'nde kalıp çakımı yapan bir işçi yüksekten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sinop'ta çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaralandı.

Olay, Zeytinlik Mahallesi 212 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A isimli işçi, kalıp çakımı yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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