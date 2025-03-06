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Sinop'ta Heyelan: 3 Ev Yıkıldı, Kurtarma Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Sinop'ta Heyelan: 3 Ev Yıkıldı, Kurtarma Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 3 ev yıkıldı. Göçük altında kalan karı-koca kurtarılırken, kendi imkanlarıyla kurtulan bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki heyelan riski sürüyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev yıkıldı. Heyelan sonucu göçük altında kalan karı-kocanın kurtarıldığı, kendi imkanlarıyla kurtulan bir kız çocuğunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, 2 evin metrelerce sürüklendiği belirtildi.

Sinop'ta gece saatlerinde yaşanan heyelan sırasında evlerin içinde yaşayanların olduğu bilgisi üzerine ekipler hızla bölgeye ulaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca, bölgede heyelan riskinin devam ettiği ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve konuyla ilgili açıklama yaptı.

3 evin yıkıldığı heyelan sonucu göçük altında kalan karı-koca ekiplerce kurtarıldı. Öte yandan, kendi imkanlarıyla kurtulan bir kız çocuğunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bölgede göçük altında hiç kimsenin kalmadığı öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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