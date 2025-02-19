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Sinop'ta Güvenlik Kulübesinde Yangın Çıktı

Sinop'ta Güvenlik Kulübesinde Yangın Çıktı
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Sinop'taki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nun yanında bulunan güvenlik kulübesinde çıkan yangına vatandaşların erken ihbarı sayesinde itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sinop'ta bir okulun yanındaki güvenlik kulübesinde yangın çıktı. Yangına, vatandaşların erken ihbarı sayesinde kısa sürede müdahale edildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kefevi Mahallesi'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun hemen yanında yer alan güvenlik kulübesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen Sinop İtfaiyesine bildirerek yardımlarını istedi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangında herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Okul çevresinde bulunan vatandaşlar, yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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