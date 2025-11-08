Haberler

Sinop'ta Gıda Denetimleri Sürekli Devam Ediyor

Sinop'ta Gıda Denetimleri Sürekli Devam Ediyor

Sinop'ta gıda üretimi ve satış süreçlerinde halk sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimlerde, 3 bin 153 gıda denetimi gerçekleştirildi ve 41 işyerine toplam 2 milyon 450 bin TL idari ceza uygulandı.

Sinop'ta, gıda üretim ve satış zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 3 bin 153 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 125 numune alınırken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 41 işyerine yaklaşık 2 milyon 450 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı. Yetkililer, halk sağlığının korunması için gıda denetimlerinin yıl boyunca planlı ve ani kontroller şeklinde sürdürüleceğini belirterek, "Gıda güvenliği, toplum sağlığının temel unsurudur. Bu kapsamda denetimlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı. - SİNOP

