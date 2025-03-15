Sinop'ta Gençlere Uyuşturucu Eğitimi Verildi

Sinop'ta polis ekipleri, sürücü kursu kursiyerlerine yönelik narkotik eğitimi vererek, gençleri uyuşturucu tehdidine karşı bilinçlendirdi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, şehir merkezindeki sürücü kursu kursiyerlerine yönelik narkotik suçlarla mücadeleye yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi. "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi", "Uyuma Aplikasyonu" ve "Narvas Projesi" hakkında yapılan bilgilendirmede, kursiyerlere uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık kazandırılmaya çalışıldı.

Eğitimde, özellikle gençlerin narkotik suçlarla mücadelede aktif rol alması gerektiği vurgulanırken, ailelerin de bu konuda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi. - SİNOP