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Sinop'ta Gençlere Uyuşturucu Eğitimi Verildi

Sinop'ta Gençlere Uyuşturucu Eğitimi Verildi
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Sinop'ta sürücü kursu kursiyerlerine yönelik düzenlenen narkotik eğitimi ile gençler, uyuşturucu tehdidine karşı bilinçlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte, kursiyerlere narkotik suçlarla mücadelede ailelerin rolü de vurgulandı.

Sinop'ta polis ekipleri, sürücü kursu kursiyerlerine yönelik narkotik eğitimi vererek, gençleri uyuşturucu tehdidine karşı bilinçlendirdi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, şehir merkezindeki sürücü kursu kursiyerlerine yönelik narkotik suçlarla mücadeleye yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi. "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi", "Uyuma Aplikasyonu" ve "Narvas Projesi" hakkında yapılan bilgilendirmede, kursiyerlere uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık kazandırılmaya çalışıldı.

Eğitimde, özellikle gençlerin narkotik suçlarla mücadelede aktif rol alması gerektiği vurgulanırken, ailelerin de bu konuda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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