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Sinop'ta ağaca asılmış halde erkek cesedi bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

3. Sayfa Haberleri

Sinop'ta ağaca asılmış halde erkek cesedi bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanda ağaca asılmış halde erkek cesedi bulundu. İntihar ettiği düşünülen İnce'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Gerze'ye bağlı Belören köyü Dere Yeri mevkisinde yürüyüş yapan bir şahıs, ağaca asılı halde bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirtilirken, cesedin Çağlayan köyünde yaşayan Abdullah Berkan İnce (30) olduğu tespit edildi. İntihar ettiği düşünülen İnce'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Belören Gerze Sinop 3. Sayfa Haberler

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