Sinop'ta emniyet ve jandarmaya 19 yeni araç tahsis edildi

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 19 yeni araç düzenlenen törenle hizmete girdi.

Araçlar, Sinop Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törenle teslim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende bir konuşma yapan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, araçların tahsis edilmesinin arkasındaki vizyonu açıkladı. Vali Özarslan, önce ki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın himayesinde ülke genelinde 9 bin 200 aracın hizmete alındığını hatırlatarak, bu durumun devletin huzura, güvenliğe ve kamu düzenine verdiği önemin çok açık bir göstergesi olduğunu ifade etti. Özarslan "Sinop'umuza tahsis edilen 19 aracın görev sahasına dahil edilmesiyle güvenlik kapasitemiz daha da güçlenmiş olacaktır. Jandarma ve emniyet birimlerimizin araç envanteri güçlenecek, asayiş hizmetlerimizin etkinliği artacak, trafik denetimlerinde müdahale kapasitemiz yükseltilecek, uyuşturucu ile mücadelede hız ve koordinasyon sağlanacak, şehir merkezinden en uzak köylerimize kadar güvenlik hizmetleri daha etkin yürütülecek, sahadaki operasyonel gücümüz ve müdahale kabiliyetimiz önemli ölçüde artacaktır" dedi.

Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, yeni araçların suç ve suçlularla mücadelede önemli bir avantaj sağlayacağını belirtti. Kılıçoğlu, "Ekiplerimiz yeni araçlarımızla vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için hazır. Bu araçları mesai arkadaşlarımın güzel günlerde kullanmasını diliyorum" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ise İstanbul'da yapılan araç teslim törenine Sinop heyeti olarak katıldıklarını ifade ederek "Tedarik edilen 9 bin 200 aracın 19'u bugün Sinop'umuza kazandırılmış durumda. Her birinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunun bilincindeyiz. Türkiye'nin en mutlu kenti olan Sinop'ta asayişin temininde bu araçların önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Yaşar Sanlav tarafından dua yapıldı. Ardından, araçların anahtarları Vali Mustafa Özarslan tarafından görevli personele teslim edildi. Tören, araçların görev yerlerine uğurlanması ile sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP