Ayancık'ta dolandırıcılara karşı 'pazar' mesaisi

Sinop'un Ayancık ilçesinde emniyet güçleri, vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirerek, sahte vaadlere itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde emniyet güçleri, vatandaşları sanal ortam ve iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı korumak amacıyla pazar yerinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Ayancık Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahaya indi. İlçenin en yoğun noktalarından biri olan semt pazarında kurulan stantlar ve yapılan ziyaretlerle, vatandaşlara dolandırıcıların hedefi olmamaları için hayati uyarılar yapıldı.

Özellikle kendilerini polis, savcı veya asker olarak tanıtarak telefon üzerinden para ve altın talep eden şahıslara karşı uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulamada; dijital mecralarda şüpheli linklere tıklanmaması, kişisel verilerin paylaşılmaması ve "hediye kazandınız" gibi sahte vaatlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
