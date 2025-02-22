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Sinop'ta Doğalgaz Tüpü Taşıyan Tır Kaza Yaptı

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Sinop'ta doğalgaz tüplerini taşıyan tır, kar yağışı nedeniyle şarampole yan yattı. Olay sonrası yol 1 saat boyunca kapalı kaldı.

Sinop'ta doğalgaz tüplerini taşıyan tırın şarampole yan yattığı kazada yol 1 saat kapalı kaldı.

Türkeli-Ayancık karayolu Büyükdüz köyü mevkiinde, doğalgaz tüplerini taşıyan tır kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak şarampole yan yattı. Sürücünün bildirmesiyle olay yerine gelen Karayolları ekipleri, bölgede temizlik çalışması yaparak iş makinesi yardımıyla tırın yeniden yola çıkmasını sağladı. Bu sırada yapılan çalışmalar nedeniyle yol yaklaşık bir saat süreyle ulaşıma kapalı kaldı. Ayrıca doğalgaz tüplerinin boş olduğu öğrenildi.

Tırın çekilmesinin ardından trafik normal seyrine dönerken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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