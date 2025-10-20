Sinop'ta Asayiş Olaylarında Önemli Başarılar: Suçlar Yüzde 10 Azaldı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "İlimiz genelinde 738 asayiş olayı meydana geldi. Jandarma ve emniyet birimlerimizin özverili çalışmalarıyla bu olayların yüzde 97'si aydınlattık. Bizim için en önemli hedef tabii ki suçun oluşmadan önlenmesidir" dedi.

Sinop Valiliği'nde düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Özarslan, şunları söyledi:

"İlimiz genelinde 738 asayiş olayı meydana geldi. Jandarma ve emniyet birimlerimizin özverili çalışmalarıyla bu olayların yüzde 97'si aydınlattık. İşlenen suçların, kimler tarafından işlendiğini tespit ettik. Bizim için en önemli hedef tabii ki suçun oluşmadan önlenmesidir. Bu anlayışla şok uygulamalar, huzur operasyonları ve denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yılın ilk 9 ayında, 2024 yılının aynı dönemine göre: Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 10, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 21 azalma sağladık. Bu rakamlar bize bir şeyi gösteriyor: Sinop huzurlu bir şehir. ve bu huzuru korumakta kararlıyız. Bir diğer konu başlığımız, adli makamlarca hüküm verilen şahısların yakalanmasına yönelik yaptığımız çalışmalar. Eylül ayı içerisinde, farklı suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 65 aranan şahsı yakalayarak cezaevlerine teslim ettik. Şunu açık ve net söylemek isterim. Suçlular Sinop'un sokaklarında hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak dolaşamayacak. Vatandaşımızın huzurunu, güvenliğini kimse tehdit edemeyecek."

Uyuşturucuyla mücadelenin bir "vicdan meselesi" olduğunu vurgulayan Vali Özarslan, eylül ayında gerçekleştirilen 24 operasyonda 28 kişinin yakalandığını, 16'sının tutuklandığını bildirdi. Yılın ilk 9 ayında toplam 230 operasyon düzenlendiğini, 470 kişinin yakalandığını ve 86'sının tutuklandığını belirten Özarslan, "Gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara Sinop'ta yer yok" diye konuştu.

Denizlerde ve sahillerde sıkı denetim

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Eylül ayında 86 gemi ve tekneyi kontrol ettiğini, 266 kişiyi sorguladığını açıklayan Özarslan, kaçak avcılıkla mücadelede de denetimlerin artırıldığını belirterek, "Üç tarafı denizlerle çevrili güzel Sinop'umuzda hem balıkçımızın emeğini hem denizimizin bereketini korumaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

61 bin araç kontrol edildi

Eylül ayında yapılan trafik denetimlerinde 61 bin araç ve 2 bin motosikletin kontrol edildiğini, 5 bin 700 ceza işlemi uygulandığını, 414 aracın trafikten men edildiğini açıklayan Vali Özarslan, 90 sürücünün ehliyetine el konulduğunu söyleyerek, "2025'in ilk 9 ayında, 2024 yılına göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 44 azalma sağlandı. Ancak yaralamalı kazalarda yüzde 10 artış yaşandı. Bu artışın nedenlerini analiz ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz" şeklinde konuştu.

469 servis kontrol edildi

Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığını kaydeden Özarslan, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 8 ilçede 99 okulda, İl Jandarma Komutanlığı'nın ise 26 okulda aktif görev yaptığını söyledi. Eylül ayında okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 469 okul servisinin kontrol edildiğini, 126 iş yerinin denetlendiğini, kusurlu 2 servis aracı hakkında idari işlem yapıldığını açıkladı. Özarslan, "Okul çevrelerinde uyuşturucu, alkol ve açık sigara satışına kesinlikle müsaade etmiyoruz" dedi. - SİNOP