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Sinop'ta alabora olan teknede ölen polis Orhan Gazi Yetiş Malatya'da defnedildi

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Sinop'ta alabora olan teknede ölen polis Orhan Gazi Yetiş Malatya'da defnedildi
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Sinop'ta Yalı köyü açıklarında teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 38 yaşındaki polis memuru Orhan Gazi Yetiş'in cenazesi, memleketi Malatya'ya getirildi. Yetiş, Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop merkeze bağlı Yalı köyü açıklarında meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybeden 38 yaşındaki polis memuru Orhan Gazi Yetiş'in cenazesi, Sinop'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya getirildi. Yetiş için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Orhan Gazi Yetiş, burada kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Yetiş'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Törene kent protokolü, Yetiş'in ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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