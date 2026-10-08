Sinop'ta 83 ticari yolcu aracı denetlendi, eksik bulunan 7 araca idari işlem yapıldı

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Sinop'ta ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 83 araç kontrol edilirken, eksikliği tespit edilen 7 araca idari işlem uygulandı.

Sinop Merkez Fatih Caddesi Nokta Kavşağı'nda gerçekleştirilen müşterek denetime; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri ile zabıta ekipleri katıldı. Denetimlerde dolmuş, taksi ve servislerden oluşan toplam 83 araç kontrol edildi. Eksiklik tespit edilen 7 araç hakkında gerekli idari işlemler yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların güvenli ve huzurlu şekilde seyahat edebilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı