Sinop'ta 58 yaşındaki adamın cesedi evinde bulundu, ölümü doğal değerlendirildi

Sinop'ta 58 yaşındaki adamın cesedi evinde bulundu, ölümü doğal değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta 58 yaşındaki adam, eski toplu konutlar bölgesindeki evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan komşuların ihbarıyla eve giren polis ekipleri, ilk incelemede ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiğini değerlendirdi; adamın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.
Sinop'ta 58 yaşındaki Aydın Ermiş, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Ermiş'ten haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine eski toplu konutlar bölgesine sevk edilen polis ekipleri, Ermiş'in yaşadığı eve girdi. Ekipler, evde yaptıkları kontrolde 58 yaşındaki Ermiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ermiş'in doğal nedenlerle hayatını kaybettiği değerlendirildi. Aydın Ermiş'in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.