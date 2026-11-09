Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta 58 yaşındaki adamın cesedi evinde bulundu, ölümü doğal değerlendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta 58 yaşındaki adamın cesedi evinde bulundu, ölümü doğal değerlendirildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta 58 yaşındaki adam, eski toplu konutlar bölgesindeki evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan komşuların ihbarıyla eve giren polis ekipleri, ilk incelemede ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiğini değerlendirdi; adamın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

Sinop'ta 58 yaşındaki Aydın Ermiş, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Ermiş'ten haber alamayan komşuları ve çevredeki vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine eski toplu konutlar bölgesine sevk edilen polis ekipleri, Ermiş'in yaşadığı eve girdi. Ekipler, evde yaptıkları kontrolde 58 yaşındaki Ermiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ermiş'in doğal nedenlerle hayatını kaybettiği değerlendirildi. Aydın Ermiş'in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı

Galatasaray kovar gibi yollamıştı! Milli takıma çağrıldı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü

Ne altın ne dolar! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine geldi! Terzioğlu’ndan fon sorusuna 'abdest' yanıtı28

Fatma Betül’ün yerine gelen isimden fon sorusuna "abdest" yanıtı
İzmir'de minibüs şoförü yolcunun valizini koyarken durakta vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada

Yolcunun valizini bagaja koyarken vuruldu! O anlar kamerada
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki! Kalçasının yarısı açıkta kaldı11

Arkasını dönünce tüm muhabirler deklanşöre bastı
Giyim devi Sarar'da miras kavgası! Aile mahkemelik oldu

Türk giyim devinde kriz! Hisseler el değiştirdi, ortalık karıştı
Çin'de yüksek katlı bina alevlere teslim oldu! 14 kişi hayatını kaybetti

Alevler binayı sardı, bilanço yürek dağladı
Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Dünyanın kilitlendiği zirve bugün başlıyor