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Sinop'ta 55 ekip ve 180 personelin katıldığı denetimlerde 1 kişi yakalandı

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Sinop'ta 55 ekip ve 180 personelin katıldığı denetimlerde 1 kişi yakalandı
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Sinop'ta Valilik koordinesinde 55 ekip ve 180 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı. Denetimlerde bin 939 kişinin kimliği sorgulandı, 544 araç kontrol edildi; hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi yakalandı, 3 araç ve sürücüsüne idari işlem uygulandı.

Sinop'ta genel asayişin ve kamu düzeninin korunması amacıyla 55 ekip ve 180 personelin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi yakalandı.

Sinop Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde "Sinop Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı. Uygulama kapsamında 35 umuma açık iş yeri denetlenirken, cadde, park ve bahçelerde devriye faaliyetleri gerçekleştirildi. Ayrıca metruk binalar kontrol edilerek yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında denetimler yapıldı.

Denetimlerde bin 939 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 544 araç kontrol edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi yakalanırken, 3 araç ve sürücüsüne idari işlem uygulandı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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