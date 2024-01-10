Sinop'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Konukçu'nun kullandığı 57 AAH 747 plakalı otomobil, Metin Bektaş yönetimindeki 57 AG 915 plakalı Sinop Belediyesi'ne ait cenaze aracı ve Aygül Yalçın idaresindeki 57 AY 138 plakalı otomobil kazaya karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üç aracın karıştığı kaza, maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP