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Sinop Boyabat'ta sağanak sonrası ana arterler su altında kaldı, sürücüler zorlandı

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Sinop Boyabat'ta sağanak sonrası ana arterler su altında kaldı, sürücüler zorlandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerden gelen sularla ana arterlerde taşkın ve yer yer sel görüntülerine yol açtı. Su altında kalan işlek noktalarda sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken esnaf iş yerlerini su basmaması için önlem aldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ana arterler suya teslim oldu. Kısa sürede şiddetini arttıran yağmur, yüksek kesimlerden gelen suların şehir merkezinde birleşmesiyle birlikte taşkınlara ve yer yer sel görüntülerine yol açtı.

İlçenin ana arterleri ve işlek noktaları su altında kalırken, sürücüler ve yayalar trafikte ve sokaklarda zor anlar yaşadı. Biriken sular nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerleyen araçlar, vatandaşlar yolun karşısına geçerken mahsur kalma tehlikesi atlattı. Yaşanan bu olumsuzluklar, her sağanak yağış sonrası benzer manzaraların yaşandığı Boyabat'ın altyapı eksikliklerini ve yetersizliğini bir kez daha açıkça gözler önüne serdi.

Merkezde biriken su kütleleri nedeniyle esnaf, iş yerlerini su basmaması için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışırken, trafikteki sürücüler ise su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yayalar ise otobüs duraklarına ve bina saçaklarına sığınarak yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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