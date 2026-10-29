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Sinop Boyabat'ta narkotik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

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Sinop'ta narkotik ekiplerinin ortak operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Boyabat Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, mahkeme kararının ardından Sinop Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Boyabat Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, bugün güvenlik önlemleri altında Boyabat Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme kararının ardından polis ekipleri tarafından adliyeden alınan 3 şahıs, Sinop Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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