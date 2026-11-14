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Sinop Boyabat'ta baca tutuşması sonrası 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Sinop Boyabat'ta baca tutuşması sonrası 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Karacaören köyünde 4 katlı evin ikinci katında baca tutuştu, sobadan sızan duman nedeniyle kapı açılmayınca evdeki 2'si çocuk 4 kişi yardım istedi. Sağlık ekipleri 4 kişiyi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; tedavi altına alındı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bacanın tutuşması sonucu sobadan sızan dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Karacaören köyünde 4 katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bacanın tutuşmasıyla sobadan evin içine yoğun duman sızdı. Dumanı fark eden evdeki 4 kişi dışarı çıkmak istedi ancak kapının bir türlü açılmaması üzerine paniğe kapılarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Boyabat İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açılırken, evde bulunan 2'si çocuk 4 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.G., İ.G., Y.B. ve Z.B. tedavi altına alındı. Bacadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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