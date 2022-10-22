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Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta emlak dolandırıcılığı: Aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış

3. Sayfa Haberleri

Sinop 3. sayfa haberi: Sinop'ta emlak dolandırıcılığı: Aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış

Sinop haberi... Sinop'ta aynı evi 14 vatandaşa kiralayarak komisyon aldığı ve vatandaşları mağdur ettiği iddia edilen emlakçı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinop'ta aynı evi 14 vatandaşa kiralayarak komisyon aldığı ve vatandaşları mağdur ettiği iddia edilen emlakçı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'ta emlak alım-satım ve kiralama işiyle uğraşan G.K., hakkında yapılan şikayetler üzerine polis tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre şahıs, bazı ikametleri ev sahiplerinin bilgisi dışında 14 ayrı kişiye kiraladı. Ayrıca satış vaadiyle bir arsa üzerinden yine çok kez kapora alarak vatandaşları mağdur etti. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yapılan şikayetler üzerine şüpheli G.K. gözaltına alındı.

Sinop Adliyesi'ne çıkarılan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

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