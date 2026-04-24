Sınırda dev operasyon: Çamaşır makinesine gizlenmiş 363 kilo eroin ele geçirildi

Sınırda dev operasyon: Çamaşır makinesine gizlenmiş 363 kilo eroin ele geçirildi
Güncelleme:
Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Lesovo Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Lesovo Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

23 Nisan 2026 tarihinde Romanya plakalı bir tır, Bulgaristan'dan çıkış yapmak üzere sınır kapısına geldi. Türk vatandaşı D.K. yönetimindeki araçta, Romanya'dan Türkiye'ye çamaşır makinesi taşındığı beyan edildi.

Mühürde şüpheli izler bulundu

Gümrük kontrolü sırasında yarı römork üzerindeki mühür halatında müdahale izleri tespit edildi. Bunun üzerine araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan incelemelerde, beyan edilen yükün üzerine gizlenmiş 25 karton kutu içerisinde toplam 338 vakumlu paket bulundu. Paketlerdeki maddenin yapılan hızlı testlerde eroin olduğu belirlendi.

Piyasa değeri 3 milyon euro

Operasyonda toplam 362,8 kilogram brüt ağırlığında uyuşturucu maddeye el konuldu. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon euro olduğu bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturmanın Burgas Gümrük Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ve sürecin Yambol Bölge Savcılığı denetiminde devam ettiği açıklandı. Savcılığın şüpheli hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye başvuracağı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
