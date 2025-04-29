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Sınırda 7,52 Kilogram Esrar Yakalandı

Sınırda 7,52 Kilogram Esrar Yakalandı
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramada, Bulgaristan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 19 yaşındaki genç, otomobilinin yakıt deposunda 28 paket esrar ile yakalandı.

Türkiye'ye sokmak istediği 7,52 kilogram esrarı otomobillin yakıt deposuna koyarak geçmeye çalışan 19 yaşındaki genç sınırda yakalandı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmek isterken, Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo Gümrüğü'nde, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir aracın yakıt deposunda yapılan aramada 28 paket esrar bulundu.

Bulgaristan plakalı bir binek otomobil Kapitan Andreevo'ya geldi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye tek başına seyahat eden Bulgaristan vatandaşı sürücü, gümrük görevlilerine beyan edilecek eşya taşımadığını söyledi. Otomobil, X-Ray dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesinden geçirilmek üzere seçildi. Daha sonra yapılan fiziki incelemede aracın deposunda kuru yeşil yaprak içeren 28 adet vakumlu ambalaj bulundu. Sahada uyuşturucu testi yapıldı ve esrara karşı reaksiyon olduğu görüldü. Toplam brüt ağırlığı 7 kilo 520 kilogram olan esrara el konuldu.

Gözaltına alınan 19 yaşındaki sürücü hakkında Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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