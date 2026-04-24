Haberler

Sınır kapısında cebine sakladığı botoks maddesiyle yakalandı.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan kargo minibüsünün Türk şoförü, Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda, montunun iç cebine sakladığı 119 botoks maddesi ile yakalandı.

Türkiye'den İngiltere'ye taşımacılık yapan Türkiye plakalı bir kargo minibüsü, risk analizi sonucunda detaylı incelemeye alındı. Araç şoförü, gümrük beyanında yalnızca taşınan ticari malları bildirdi.

Şoförün üzerinden 119 şişe çıktı

Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yapılan kişisel aramada, Türk vatandaşı şoförün yeleğinin her iki cebinde tıbbi ürünler içeren poşetler tespit edildi. İncelemelerde, Bulgaristan'da kayıtlı olmayan ve kullanım izni bulunmayan toplam 119 şişe botoks sıvısı geçirildi.

"Satmak için taşıyordum" savunması

Şoförün ifadesinde, söz konusu ürünleri satmak amacıyla taşıdığını ancak beyan etmesi gerektiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Kaçak tıbbi ürünlere el konulurken, şahıs hakkında Gümrük Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

