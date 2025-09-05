Sındırgı'da 5 Ay Sonra Yağmur Yağdı, Depremzedeler Tedirgin

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde depremin yaşandığı Sındırgı ilçesi 5 ay sonra yağan yağmur ile serinledi. Yağan yağmur çadırlarda yaşayan depremzede vatandaşları tedirgin etti.

Sındırgı'da 5 ay sonra yağan yağmur çadırlarda yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Deprem korkusu ile hala park ve toplanma yerlerinde çadır ve konteynerlerde yaşayan vatandaşlar yağan yağmur sonrası hem yağan yağmura sevindi hem de yağmurdan çadırlarının zarar görmesinden tedirgin olduklarını söyledi. Yağmur hakkında konuşan depremzede Ahmet Çakır, "Sındırgı'da 5 ay sonra yağmur yağdı. Tabii ortalık biraz ıslandı. Toprak ıslanınca güzel bir toprak kokusu ortaya çıktı. Çadırda yaşayanlar için zorluk çıktı. Bazı komşularımız evlerine taşınabilirler" dedi. - BALIKESİR