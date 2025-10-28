Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 01.55'te Sındırgı merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. - ANKARA