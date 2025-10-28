Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde AFAD verilerine göre saat 01.55'te 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 01.55'te Sındırgı merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa