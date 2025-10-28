Haberler

Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde AFAD verilerine göre saat 01.55'te 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 01.55'te Sındırgı merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
