Sincik'te Kar Yağışı Sonrası Yollar Buz Pistine Döndü

Adıyaman Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar buz pistine döndü.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardında gece hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğü Sincik ilçesinde buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sabahın erken saatlerinde Sincik merkezdeki tekstil işletmelerine işçi servisi yapan araçlar, buzlanma nedeniyle Sincik Yarpuzlu karayolunda yolda kaldı. Kar yağışı sonrası buz pistine dönen Sincik Yarpuzlu karayolunda birçok araç yolda kaldı.

Araç sürücüleri, tuzlanma yapılmadığı için yolun buz pistine döndüğünü ifade etti. - ADIYAMAN