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Helikopter kazasında yaralanan pilot hayatını kaybetti

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Ankara Sincan'da eğitim uçuşu sırasında kaza yapan helikopterdeki pilot emekli Albay Yasaözden Bakkal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir Hava Kuvvetleri personeli bulunuyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot emekli Albay Yasaözden Bakkal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan 2 kişiden biri olan pilot emekli Albay Yasaözden Bakkal"ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan pilot emekli Albay Yasaözden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum. Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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