Sincan’da trafik kazasında araç kaldırıma çıktı, 1 yolcu yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir araç kaldırıma çıktı. Araçtaki 1 yolcu yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AHZ 473 plakalı otomobil ile 06 HD 0608 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 06 HD 0608 plakalı otomobil, yol kenarındaki dükkana çarpmaktan son anda kurtuldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulans ekiplerinin olay yerinde varmasının ardından kaza esnasında araçta bulunan kadın yolcunun yaralandığı tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan yolcu hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı