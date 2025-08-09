Sincan'da Susuz Kalan Kaplumbağaya Vatandaşlar Sahip Çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklarda susuz kalan bir kaplumbağaya, vatandaşlar su vererek yardımcı oldu. Kaplumbağanın su içme anları ise yürek ısıtan görüntülere sahne oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde mevsim normallerini üzerinde seyreden sıcaklarda susuz kalan bir kaplumbağaya vatandaşlar su verdi.

Sincan ilçesi Yenikent semtinde vatandaşlar asfalt yolda bir kaplumbağa gördüler. Kaplumbağanın zor durumda olduğunu gören vatandaşlar, önüne su koydular. Kaplumbağa önüne konulan suyu doyasıya içti. O anlar yürek ısıtan görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar kaplumbağayı daha sonra yoldan araziye geçmesine yardımcı oldu. Kaplumbağanın önüne konular suyu içme anları vatandaş tarafından görüntülendi. - ANKARA

