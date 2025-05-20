Sincan'da Patenli Gençler Taksinin Arkasında Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Sincan'da Patenli Gençler Taksinin Arkasında Tehlikeli Yolculuk Yaptı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, patenli iki genç bir ticari taksinin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar diğer bir araç tarafından kaydedildi.

Başkent sokaklarında tehlikeli yolculuk kamerada

Patenli 2 genç taksinin arkasına tutunarak yolculuk yaptı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde patenli iki genç, ticari taksinin arkasına takılarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sincan, Fatih Ayaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenli 2 gencin trafik akışının normal seyrettiği cadde üzerinde, bir ticari taksinin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Hem iki genç için hem de diğer sürücüler için tehlikeli olan bu yolculuğu başka bir araç içerisinden kameraya kaydedildi. Ticari taksinin arkasına tutunarak seyahat eden gençler kilometrelerce ilerledikten sonra gözden kayboldular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa
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