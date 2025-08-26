Ankara'nın göbeğinde lağım faresi uyuyan çocuğu ısırdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde evinde uyuyan çocuğu lağım faresi ısırdı. Yanağı ve göz kapağından ısırılan çocuğa kuduz aşısı yapılırken ailenin durumu belediye ekiplerine bildirdiği ancak herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi

Sincan'a bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, hafta sonu evinde uyuduğu sırada bir çocuğu lağım faresi ısırdı. Annesinin ısırığı fark etmesiyle hastaneye kaldırılan çocuk, kuduz aşısı yapılarak antibiyotik tedavisine alındı. Ailenin durumu belediye ekiplerine bildirdiği ancak herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Farenin, evin banyosuna kaçtıktan sonra kaybolduğu belirtildi.

ÇOCUK EPİLEPSİ HASTASI

Lağım faresinin çocuğunda ciddi ısırıklar bıraktığını söyleyen anne Hasret Ermiş, "Pazar günü sabah ezanına 10-15 dakika kala oğlumun ağlama sesiyle uyandık. Odasına gittiğimiz zaman yüzünden kanlar akıyordu. Durduramadığımız bir kan vardı. Eşim oğlumu sakinleştirmek için yanına gittikten sonra, ben de çarşaflarını değiştirmek için tekrar odaya gittiğimde lağım faresini gördüm. Yatağın altından çıkıp peteğin altına girdi. Benim çığlığımla tekrardan kaçtı. Ben de odaların kapısını kapattım. Çocuğum epilepsi hastası. Herhangi bir ısırık sonucunda bir sıkıntı yaşarsa diye hemen Bilkent Şehir Hastanesi'ne gittik. Giderken de yine kapıları kontrol ettim ki bir odadaysa diğerlerine geçip bir şey yapmasın. Sonrasında banyoda olduğunu gördüm. Banyonun kapısını kapattım. Banyonun gideri açıktı, bir de balkonun gideri açıktı. Biz farenin bu ikisinden geldiğini düşünüyoruz. 3-4 saat sonra eve geldiğimizde banyoda değildi. Kaçmış oradan gitmişti. Çocuğumun yanağını ve göz kapağını, ısırmış, tırmalamış. Hastaneye gittiğimizde yaralar açık olduğu için enfeksiyon kapmasın diye yüzüne özel bir ilaç enjekte ettiler. Kuduz aşısı yapıldı. 4 doz daha kuduz aşısı yapılacak. Yaraları için antibiyotik tedavisi verdiler. Biz de evde kendimizce tekrar geri gelirse diye çocukların da kalbini ferahlatmak için kendimizce önemler aldık" dedi.

"BUGÜN 3'ÜNCÜ GÜNÜMÜZ VE HERHANGİ BİR İLAÇLAMA YAPILMADI"

İlaçlama yapılması için ilgili belediye yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Ermiş, "Pazar günü hastaneden geldikten sonra belediye ekiplerini aradım. Bana talebinizi oluşturuyorum dediler, mesaj geldi talebiniz oluşturulmuştur diye. Ama bugün 3'üncü gün ve herhangi bir ilaçlama yapılmadı. Bunu biz çocuğumuzla yaşadık, başka insanlarda bunu yaşamasın istiyoruz. Çünkü hastalık taşıyan, pislik ortamda yaşayan bir hayvan bunlar. Bunun için gerekli ilaçlaması neyse ya da tedbirlerin nasıl alınması gerekiyorsa onların yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

