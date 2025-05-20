Sincan'da Gençlerin Tehlikeli Seyahati Kamerada

Sincan'da Gençlerin Tehlikeli Seyahati Kamerada
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, patentli iki genç ticari taksinin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar başka bir araç tarafından kaydedildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde patentli iki genç, ticari taksinin arkasına takılarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sincan Fatih Ayaş caddesi üzerinde meydana geldi. Patentli 2 gencin trafik akışının normal seyrettiği cadde üzerinde, bir ticari taksinin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Hem iki genç için hem de diğer sürücüler için tehlikeli olan bu yolculuğu başka bir araç içerisinden kameraya kaydedildi. Ticari taksinin arkasına tutunarak seyahat eden gençler kilometrelerce ilerledikten sonra gözden kayboldular. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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