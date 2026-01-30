Ankara'da parkta ateş yakan gençler ateşi söndürmeden gitti

Ankara'nın Sincan ilçesinde parkta oturan bir grup çardağın önünde yaktıkları ateşi söndürmeden parktan uzaklaştılar. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semti Mustafa Kemal Mahallesi 313'üncü Sokakta bulunan Yasemin Parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup genç parkta oturdukları çardağın önünde ateş yaktı. Daha sonra gençler yaktıkları ateşi söndürmeden parktan uzaklaştı. Gençlerin yaktıkları ateşi söndürmeden olay yerinden kaçtıkları anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA