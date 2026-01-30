Haberler

Ankara'da parkta ateş yakan gençler ateşi söndürmeden gitti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir grup genç parkta ateş yakarak büyük bir tehlike oluşturdu. Yangın söndürülmeden olay yerinden kaçtıkları anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde parkta oturan bir grup çardağın önünde yaktıkları ateşi söndürmeden parktan uzaklaştılar. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semti Mustafa Kemal Mahallesi 313'üncü Sokakta bulunan Yasemin Parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup genç parkta oturdukları çardağın önünde ateş yaktı. Daha sonra gençler yaktıkları ateşi söndürmeden parktan uzaklaştı. Gençlerin yaktıkları ateşi söndürmeden olay yerinden kaçtıkları anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Okullarda toplum içinde davranma, ülkeyi koruma, çevre, vatan sevgisi üzerine dersler olmalı. Ateş yakıp giden biri full matematik yapsa ne yazar, 0 matematik yapsa ne fark eder.

