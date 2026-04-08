Dehşet evi! Emekli uzman çavuş silahını ailesine doğrulttu

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir emekli uzman çavuş, ailesi ile tartıştıktan sonra eşi ve bir kızını öldürdü, diğer kızını yaraladıktan sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN SİLAHINA DAVRANDI

Edinilen bilgilere göre, Sincan ilçesinde saat 22.30 sıralarında emekli Uzman Çavuş R.B. ailesi ile tartışmasının ardından eşi D.B. ve kızları I.N.B. ve S.B.’ye beylik tabancası ile ateş ettikten sonra aynı tabanca ile kendini vurdu.

3 ÖLÜ, 1 YARALI

Şüpheli R.B., eşi D.B. ve kızı I.N.B. olay yerinde vefat etti. Diğer kızı S.B. ise yaralandı. Olay ile ilgi Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı iki Cumhuriyet Savcısını görevlendirildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
