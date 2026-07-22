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Ankara'da düşen eğitim helikopteri vinçle kaldırıldı

Ankara'da düşen eğitim helikopteri vinçle kaldırıldı
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Ankara Sincan'da R-44 tipi eğitim helikopteri düştü. Kazada yaralanan 2 personelden emekli pilot Albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Enkaz vinçle kaldırılırken, kazanın nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde düşen R-44 tipi eğitim helikopteri, kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada yaralanan 2 personelden emekli pilot Albay Yasa Özden Bakkal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaza, Sincan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopterinin düşmesi sonucu helikopterde bulunan 2 personel yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan emekli pilot Albay Yasa Özden Bakkal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede inceleme yapan helikopter kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından helikopterin enkazı vinç yardımıyla kaldırılarak bir kamyona yüklendi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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