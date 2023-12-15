Sincan'da boşandığı eşi tarafından öldürülen Nur Sena Kozan'ın cenazesi toprağa verildi
Sincan ilçesinde, boşandığı eşi tarafından başından vurularak öldürülen Nur Sena Kozan'ın cenazesi Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde eski eşi tarafından başından silahla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Nursena Kozan'ın cenazesi toprağa verildi.
Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önünde, eski eşi Şafak Şahin tarafından başından vurulan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 4 yaşında kız çocuk sahibi Kozan'ın cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kozan'ın cenazesi, kadın yakınları tarafından "kadına şiddete hayır" sloganlarıyla cenaze arabasına taşındı.
Cenaze, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Olay
Sincan ilçesinde 13 Aralık'ta Şafak Şahin, boşandığı Nursena Kozan'ı başından silahla vurmuş, ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Şahin, "tasarlayarak eski eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.