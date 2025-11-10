Sincan'da Aranan Üç Şahıs Yakalandı
Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan şahısların 35 yıl, 12 yıl 5 ay ve 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Operasyonlarda, 35 yıl hapis cezası bulunan Y.Ö., 12 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.K. ve 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.E. isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yakalanan şahısların çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa