Sincan'da Aranan Üç Şahıs Yakalandı

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan şahısların 35 yıl, 12 yıl 5 ay ve 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 aranan şahıs yakalandı.

Operasyonlarda, 35 yıl hapis cezası bulunan Y.Ö., 12 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.K. ve 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.E. isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yakalanan şahısların çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
