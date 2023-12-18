Sincan Belediyesi'nin döner kapısına sıkışan kedi kurtarıldı

Ankara Sincan ilçesinde Sincan Belediyesi'nin girişindeki döner kapıya sıkışan bir kedi, belediye görevlileri tarafından kurtarıldı. Kedinin durumu iyi.

Ankara Sincan ilçesinde sincan Belediyesi'nin döner kapısına sıkışan kediyi kurtarmak için görevliler alarma geçti.

Sincan Belediyesi binasının girişindeki döner kapıdan içeri girmeye çalışan bir kedi kapıya sıkıştı. Kedinin döner kapıya sıkıştığı gören belediye görevlileri kurtamak için hareket geçti. Uzun uğraşlar sonucu kedi sıkıştığı yerden kurtularak uzaklaştı. Kedinin durumunun iyi olduğu görüldü. - ANKARA