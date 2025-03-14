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Şinasi Yurtsever'in son doğum gününü kutladığı video yeniden hatırlandı: Bu sahne biter

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"Kardeş Payı" dizisinde "Büyük Hilmi" rolüyle tanınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever mide kanserine verdiği zorlu mücadeleyi kaybederek 51 yaşında hayatını kaybetti. Yurtsever'in son doğum gününde set arkadaşları tarafından yapılan doğum günü şakası yeniden hatırlandı. Ünlü oyuncu pastayı üfledikten sonra, "Bu sahne biter" diyerek arkadaşlarına sarıldı.

"Kardeş Payı", "İşler Güçler", "Yabancı Damat", "Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "İnci Taneleri", "Kınalı Kar" gibi önemli yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Yurtsever'in mide kanserine karşı verdiği zorlu mücadeleyi kaybettiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun set arkadaşları tarafından yapılan şaka vefatının ardından yeniden hatırlandı.

"BU SAHNE BİTER"

Yapımcı Koray Şahin'in Yurtsever'e şaka amaçlı kötü davrandığı ardından tüm set arkadaşlarıyla beraber doğum gününü kutladığı anlar videoda yer aldı. Yurtsever pastayı üfledikten sonra, "Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim; bu sahne biter" diyerek arkadaşlarına sarıldı.Yurtsever o anları, "Bu güzel doğum günü sürprizi için başta Koray Şahin olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma candan teşekkürler" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Şinasi Yurtsever'in hayranları doğum günü paylaşımının altında, "Kim biliyordu ki son doğum günü olduğunu", "Allah rahmet eylesin", "Mekanı cennet olsun" gibi yorumlar yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yurtsever'e başsağlığı diledi. Erdoğan paylaşımında, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

Şinasi Yurtsever'in son doğum gününü kutladığı video yeniden hatırlandı: Bu sahne biter
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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