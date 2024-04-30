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Sinanlı köyünde öğrencilere trafik eğitimi verildi

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı köyünde Trafik Dedektifleri projesi çerçevesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları gibi konular anlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı köyünde Trafik Dedektifleri projesi çerçevesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Trafik Dedektifleri proje çerçevesinde Sinanlı Köyü İlkokulunda eğitim çalışması yaptı. Trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimde öğrencilere; güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk, bisiklet ve scooter kullanımı konularında bilgi verildi.

Eğitim sonrasında öğrencilere hikaye kitabı hediye edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Babaeski trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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