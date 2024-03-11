Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti

Ankara Çankaya'ya bağlı Çukurambar'da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı suikastle hayatını kaybeden ve cinayeti henüz aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.

Ateş, oğlunun cinayetinin aydınlatıldığını göremeden hayata gözlerini yumarken ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ateş, 2022'den bu yana oğlunun cinayetinin aydınlatılması için mücadele veriyordu.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları'nda bir dönem başkanlık görevinde bulunan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bulunan İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada motosiklette bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Sinan Ateş başından, karından ve bacaklarından beş kurşunla yaralanmış, yaşanan olayda Selman Bozkurt da omzundan yaralanmıştı. Sinan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.