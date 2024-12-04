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Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı

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Geçinebilmek için simit satmaya çalışan yaşlı adamın, soğuk havada ısınabilmek için ayaklarını hareket ettirdiği anlar yürek dağladı. Kısa sürede viral olan videonun altına "Yokluğun gözü kör olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

Soğuk havada simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü kısa sürede viral oldu. Isınabilmek için sürekli ayağını hareket ettirdiği görülen adamın videosunu izleyenler "Yokluğun gözü kör olsun" demekten kendini alamadı.

Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıtövbekar 34:

gaz bulduk gaz , gaz bedava o halde niye üsüyor vatandas o yasinda calismak zorunda birakiliyor

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

saraylar ucaklar gemiler milyar dolarlar anzer bali manda yogurdu hurma yok yok

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Haber YorumlarıGokhan Y :

Ben doviz kazaniyorum. Vallahi yalan yok ayagimi kolumu unuttum cok yazacak diye isiticiyi acmiyorum. Ev kirasi olmus 1-2bin dolar. Bu nasil is abi? Biz ne ara Isvicreye komsu olduk?

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

yokluğun gözü kör olsun değil, emekliyi bu hale getirenlerin gözü ...... olsun

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Haber YorumlarıYeşim:

150.000 Suriyeli kayıp diyen İçişleri bakanına izletmek lazım bu videoyu. Halk açlıktan kırılıyor emekli can cekişiyor. Dertleri ülkeden giden Suriyeliler. Tabi Avrupa'dan para akışı duracak ya.

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Haber YorumlarıErol Sanlı:

Gaz, petrol bulduk vatandaş niye perişan?

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