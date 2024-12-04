Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
Geçinebilmek için simit satmaya çalışan yaşlı adamın, soğuk havada ısınabilmek için ayaklarını hareket ettirdiği anlar yürek dağladı. Kısa sürede viral olan videonun altına "Yokluğun gözü kör olsun" şeklinde yorumlar yapıldı.
Soğuk havada simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü kısa sürede viral oldu. Isınabilmek için sürekli ayağını hareket ettirdiği görülen adamın videosunu izleyenler "Yokluğun gözü kör olsun" demekten kendini alamadı.