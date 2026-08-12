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Simav'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Çiftçi Hayatını Kaybetti

Simav'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Çiftçi Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 52 yaşındaki çiftçi Göksel Ergenç ağır yaralandı. Kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Ergenç için soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 3 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 52 yaşındaki çiftçi Göksel Ergenç hayatını kaybetti.

Kaza, Kuşu beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarladan dönen Ergenç'in kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, evinin yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yola savrularak başından ağır yaralanan Ergenç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergenç, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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