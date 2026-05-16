Haberler

Simav'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Simav'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 360 içimlik bonzai emdirilmiş peçete ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 parça halinde toplam 6 bin 360 içimlik kannabinoid (bonzai) emdirilmiş peçete ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Simav Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen koordineli operasyonda M.Y., S.T. ve F.S. isimli şahısların yakalandığı belirtildi. Açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Kaymakamlık açıklamasında ayrıca, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak, suç ve suçlularla etkin mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek en temel önceliklerimizdendir" denilerek, operasyonda görev alan emniyet personeline teşekkür edildi. Uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Eli kanlı terör örgütünün iki numarası öldürüldü
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor